Zeller hat bei Traditionsverein Führung übernommen

Beim Klub aus der Bundesstadt avancierte der Zeller rasch zum Führungsspieler, was auch das Ziel des 22-Jährigen war: „Ich möchte besser werden und trotz meines noch jungen Alters Verantwortung übernehmen.“ Der österreichische Nationalspieler ist derzeit in der ersten Sturmlinie gesetzt, spielt als Center neben Sven Bärtschi – der nach fast 300 NHL-Spielen in seine Heimat zurückkehrte. „Es ist sehr cool, mit so einem Spieler zusammen auf dem Eis zu stehen, ich kann unglaublich viel von ihm lernen“, freut sich der Pinzgauer über das Zusammenspiel mit dem 29-jährigen Eidgenossen.