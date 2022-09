Heuer gingen doppelt so viele Firmen pleite

Vor allem im Handel, aber auch in der Gastronomie und in der Baubranche sind viele Salzburger Unternehmen in Insolvenz gegangen. Genauer gesagt: Mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Damit liegt Salzburg über dem Österreich-Schnitt auf dem vierten Platz - hinter Oberösterreich, Vorarlberg und Niederösterreich.