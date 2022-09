Sex-Chats! Leitender Chelsea-Angestellter gefeuert

Dem „Telegraph“ zufolge liegen die Sex-Nachrichten schon einige Zeit zurück, Kim habe die Sache nicht an die große Glocke hängen wollen, weil sie gehofft hatte, nicht mehr mit Willoughby zusammenarbeiten zu müssen. Als es aber am 1. September zu einem geschäftlichen Treffen mit Tom Glick, President of Business bei Chelsea, und eben Willoughby kam, habe sie danach entschieden, den Chelsea-Boss zu informieren.