Wo in Wien die ganze Welt zusammenkommt

Multi-Kulti-Küche wird immer beliebter

Wo vor einem halben Jahrhundert nur heimische Waren verkauft wurden, gibt es heute ein Sortiment aus allen Kontinenten. „Der Migrationszuwachs der Bevölkerung hat sich auch in der Nachfrage an Lebensmitteln aus aller Welt niedergeschlagen. Das spiegelt sich in den gestiegenen Absatzzahlen wider, vor allem zeigt sich das in der Gastronomie mit der Multi-Kulti-Küche“, sagt Ali Celik, der seit vielen Jahren Bestandnehmer ist.