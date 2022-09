Der Altausseer See lockt Stars aus aller Welt an

Wo Schriftsteller Inspiration fanden

2005 hat Frischmuth das Literaturmuseum in Altaussee von seiner Schließung gerettet. Sie ist nicht die einzige Schriftstellerin, die mit Blick auf den See am besten arbeiten kann: Klaus Maria Brandauer wurde hier geboren. Hugo von Hofmannsthal war auf Sommerfrische, Carl Zuckmayer, Friedrich Torberg und Arthur Schnitzler wanderten am Ufer des „Tintenfasses“, wie der See genannt wird, und auf den Bergen ringsum.