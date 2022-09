Raubopfer (77): „Ich hätte auch tot sein können“

Die Platzwunde an der Stirn ist inzwischen ebenso verheilt wie die Blessuren an den Knien. „Aber da am linken Arm, da ist immer noch alles blau.“ Beim Besuch der „Krone“ in Fürstenfeld zeigt uns Pensionistin Maria Huber (Name von der Redaktion geändert) einige ihrer zahlreichen Verletzungen. Die rüstige Seniorin hat Unglaubliches durchgemacht. Denn sie wurde in ihren eigenen vier Wänden überfallen.