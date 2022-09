Fahrgast schlug Taxifahrer und verletzte Polizist

Zu einer brutalen Attacke kam es am Montagabend in Brixlegg. Ein 41-jähriger Fahrgast schlug einen Taxifahrer ins Gesicht. Bei der Befragung durch die Beamten drohte er seiner Lebensgefährtin, sie umzubringen und verletzte einen Polizisten am Knie. Der Mann war stark alkoholisiert und wird auf freiem Fuß angezeigt.