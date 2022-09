Landtag stimmt Thermenverkauf trotz Klage zu

Nachdem man sich am Montag noch wortkarg gab und aufgrund eines laufenden Verfahrens kein Statement abgeben wollte, verteidigte die ÖVP am Dienstag den Thermen-Deal leidenschaftlich - vor allem in Person des Abgeordneten Andreas Kinsky. „Die Investitionen in Loipersdorf sind notwendig und es ist gut, dass Investoren das machen und nicht die öffentliche Hand.“ Er hielt außerdem fest, dass das steirische Konsortium mit Merkur Versicherung, der Baufirma Granit und der SHR-Gruppe sehrwohl „und mit Abstand“ der Bestbieter war. „Außerdem konnte die deutsche Gruppe bis zuletzt keinen Liquiditätsnachweise erbringen.“