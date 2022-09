Lebenserwartung der Tiroler steigt weiter an

Erfreulich für die 764.102 Menschen (inklusive Ausländer), die in Tirol wohnen (Stand 1. Jänner 2022): Die Lebenserwartung in unserem Bundesland ist – verglichen mit dem Jahr zuvor – 2021 gestiegen. So beträgt sie bei den Männern 80,4 Jahre, bei den Frauen 85 Jahre. Dies sind Steigerungen um 0,4 bzw. 0,6 Prozent. Zum Vergleich: Der österreichische Durchschnitt liegt bei 78,8 (Männer) bzw. 83,8 (Frauen) Jahren. Die Einwohnerzahl wuchs ein wenig um 0,5 Prozentpunkte.