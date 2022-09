Neue Containerschule im Vollbetrieb

Nach dem Brand war die Zukunft ungewiss

Vor zehn Wochen – also kurz nach Ferienstart – gingen Flämmarbeiten schief und setzten die Schule in Brand. Die Löscharbeiten hielten unzählige Feuerwehrleute bis in die frühen Morgenstunden in Atem. Danach war die Ungewissheit groß: Kann die Schule gerettet werden oder haben Flammen und Löschwasser zu viel zerstört? „Es war dann schnell klar, dass wir den Bau erhalten können. Trotzdem wird es mindestens 1,5 Jahre dauern, die Schule zu sanieren“, sagt Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft.