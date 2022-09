„Krone“ ist klare Nummer 1 am Tageszeitungsmarkt

Die aktuelle Brand Reach Studie bestätigt zum wiederholten Male: Die „Krone“ ist die klare Nummer 1 am Tageszeitungsmarkt. Mit einer Reichweite von 40,4 Prozent, erreicht die „Krone“ knapp 3,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher täglich landesweit. Das bedeutet vier von zehn Österreicher werden jeden Tag mit aktuellen, relevanten und regionalen Informationen versorgt. Österreichs größter privater Radiosender „kronehit“ ergänzt die „Krone“-Medienkanäle und pusht in Kombination mit Print und Digital die tägliche nationale Reichweite auf 48,4 Prozent. Die „Krone“ hat in Sachen Reichweite das Sagen!