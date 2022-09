„Ich spreche Themen an, die nicht üblich sind“

Ein Tiroler Windrad als Überzeugungshilfe

Der 35-Jährige hat ein Beispiel: „Auf einem Plakat von mir steht: Warum stehen in Tirol 14.000 Skiliftmasten und kein einziges Windrad? Dann lese ich in den Nachrichten: ,Es wird auch in Tirol Windräder geben’. Das bestätigt mich darin, Themen anzusprechen, auch wenn es in diesem Wahlkampf nicht üblich ist“, sagt er. So will er weiter Punkte thematisieren, die nicht direkt im Wirkungsbereich des Bundespräsidenten liegen. „Weil ich es wichtig finde, sie anzusprechen“. Übrigens: Der Politiker ist auch Musiker und Mediziner. Am vergangenen Samstag hatte er mit seiner Band „Turbobier“ in der Salzburg Arena den letzten Auftritt vor der Wahl.