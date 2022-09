„Keine Lust“: Bayern geht verkatert auf die Wiesn

„Entschlüsselt weiß ich nicht, aber pariert schon einige Male“, beantwortete Sportvorstand Hasan Salihamidzic die am Samstag mehrfach gestellte Frage. „Aus vier Spielen drei Punkte - da weiß ich nicht, ob mir die Maß schmeckt“, meinte der Ex-Profi in Hinblick auf den geplanten Wiesn-Besuch am Sonntag. Man habe große Probleme, „wenn es auf die Socken gibt. Da müssen wir einfach besser dagegenhalten“, forderte der 45-Jährige. „Weil so können wir die Spiele in der Bundesliga nicht gewinnen.“