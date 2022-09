Aufsteirern in Graz: Es wartet ein Tag der Rekorde

Und so wurde an allen Ecken und Enden gesungen, gespielt, gelauscht, getanzt und geklatscht. Auch kulinarisch war (und ist auch heute) die Bandbreite riesig: Vom Steirerkas-Krapfen am Freiheitsplatz über die Kasspotz‘n am Hauptplatz, dem Eierschwammerlgulasch im Burghof bis hin zu den Wildspießen vom Grill im Grawe-Innenhof (Jägerschaft). Dazu haben die Regionen (Mariazellerland, Schladming-Dachstein, Thermen- und Vulkanland, Hügel und Schöckelland) und die vielen Standler natürlich die edelsten Tröpferln und die feinsten Säfte im Angebot.