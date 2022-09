Österreichs Bio-Pioniere haben Tiroler Wurzeln

Seit 1972 - also seit genau 50 Jahren - wird auf dem Biobauernhof von Familie Appler-Wach in Arzl bei Innsbruck zertifiziert biologisches Gemüse angebaut. Und schon seit 46 Jahren betreibt Familie Appler-Wach ihren Stand in der Innsbrucker Markthalle. Dort wird Dienstag, Freitag und Samstag jeweils von 8 bis 12.30 Uhr von der Artischocke bis zur Zucchini alles in bester Bioqualität angeboten. Die Erfolgsgeschichte der Familie hatte auch kuriose Wendungen!