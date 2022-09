Land braucht hunderte zusätzliche Heimplätze

Neben den Streitereien um die Zuständigkeiten gerät dabei eine Frage etwas in den Hintergrund: Wo sollen die Senioren dann unterkommen? Wegen dem akuten Pflegekräftemangel steht jedes sechste Bett in den Salzburger Seniorenwohnheimen leer. Alleine in der Stadt Salzburg warten hunderte Pflegebedürftige auf einen Platz. Jemand, der in ein Pflegewohnheim in Salzburg übersiedeln will, wartet schon jetzt durchschnittlich mehr als ein halbes Jahr auf ein Bett. Schellhorn ist trotzdem zuversichtlich: Das Land will die 13 Senioren aufteilen, teils in andere Senecura-Häuser umsiedeln – auch wenn diese teilweise in anderen Bundesländern liegen...