„Altbacken und verstaubt? Wir sicher nicht!“

Elisabeth Marchhart (18): „Ich will den Schülern zeigen, dass Leben und Glaube zusammengehören“

Die Neudörflerin studiert ab Oktober Deutsch, Geografie und Religion: „Auch meine Mama ist Religionslehrerin und Pastoralassistentin. Papa und sie haben meinem Bruder und mir den Glauben aktiv vorgelebt. Daher fühle ich mich mit Religion immer schon sehr verbunden. Dieses Gefühl will ich jungen Menschen weitergeben, weil ich finde, dass Glaube eine Bereicherung ist.“ Seit vier Jahren leitet Marchhart die Jungschargruppe in ihrer Pfarre, außerdem ist sie Jugendvertreterin im Pfarrgemeinderat. Demnächst startet sie mit Freundinnen einen Kinder- und Jugendchor, übernimmt die Leitung der Ministrantenbetreuung und hilft bei der Firmvorbereitung mit. Auch als Religionslehrerin will sie für die Kinder und Jugendlichen nahbar bleiben: „Viele sehen mich als Vorbild und als Freundin, weil ich nicht viel älter bin als sie. So kann ich mich gut in ihre Lage hineinversetzen und habe einen sehr guten Zugang zu ihnen.“