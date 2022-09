Der große Schmähführer ist 84-jährig verstorben

Aufs Maul geschaut

Wie kaum ein anderer konnte Herbert Granditz den Menschen aufs Maul schauen und das was er hörte in geschliffene Pointen verwandeln. Seine Auftritte im Landhauskeller, die sich über 25 Jahre erstrecken, waren legendär. Danach fand er in der Gösser eine Heimatbühne, bis seine Krankheit und Corona ihm einen Strich durch die Rechnung machten.