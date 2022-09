„Die blutige Spielweise ist für mich in Ordnung“

Bereits in Stuttgart hast du dir in der Vorbereitung das Kreuzband gerissen und dich nach deiner Rückkehr in die Fan-Herzen geschossen. Wie gehst du nun mit diesem erneuten Rückschlag um?

Hier dachte ich im ersten Moment, dass mein Kreuzband nicht gerissen, sondern nur überdehnt sei - das war dann ein Schock. Bei Stuttgart hat das Comeback zehn Monate gedauert, beim zweiten Mal will ich nun schneller zurück sein. Ich bleibe positiv, denn ich habe blöd gesagt ja auch keine andere Wahl. Der Verein hat für mich viel Geld bezahlt, und ich bin hier sicher nicht für ein Kurzzeit-Projekt.