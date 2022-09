Bei Bulls-Start war nur das Happy-End perfekt

Was vor den Augen von Nationalteamchef Roger Bader begann, als würden die Eisbullen die Vienna Capitals mit Haut und Haaren verspeisen, wurde spätestens im Mitteldrittel zu einer höchst zähen Partie für den Eishockeyliga-Meister. Der in seinem Spiel immer mehr die in der Champions Hockey League schon gesehene spielerische Linie und vor allem das Tempo verlor, nun auch brenzlige Szenen vorm Tor von Goalie Tolvanen lösen musste.