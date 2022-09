Neuer Stadtteil der „Software-Industrie“ für Linz

Eine Schlüsselrolle

Für die meisten Linzer eine Straße ohne größere Bedeutung. Nicht so jedoch für die Kommission. Diese lässt damit aufhorchen, dass die parallel zur A7 verlaufenden Straße künftig eine Schlüsselrolle einnehmen könnte. Die Begründung: In unmittelbarer Nähe zur Tabakfabrik, direkt in der digitalen Meile gelegen, bietet es gemeinsam mit dem Schlachthofviertel ein gewerblich und industriell genutztes Flächenreservoir, das sich in einen signifikanten „Stadtteil der Software-Industrie“ verwandeln kann. Die Experten sehen großes Potenzial. Sofern bereits realisierte Infrastrukturprojekte mit konkreten Plänen (Dynatrace, Neubau MIC-Bürohaus) und mittelfristigen Umnutzungen (Schlachthof, E-Tech-Erweiterung) zu einem Ganzen verbunden werden. Zudem wichtig: der Bau der geplanten Stadtbahn S6/S7.