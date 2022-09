„Krone“ sucht die vereinsfreundlichste Gemeinde

Achtung, langer Satz: Was haben Alland, Bad Erlach, Blumau-Neurißhof, Brand-Naglberg, Bruck an der Leitha, Droß, Fallbach, Gmünd, Gramatneusiedl, Groß Siegharts, Großebersdorf, Groß Enzersdorf, Gumpoldskirchen, Hafnerbach, Himberg, Horn, Hürm, Jedenspeigen, Klosterneuburg, Kottingbrunn, Langau, Litschau, Moorbad Harbach, Persenbeug-Gottsdorf, Schrattenberg, Schweiggers, Sollenau, Spitz an der Donau, Traiskirchen, Tulln, Waldenstein, Wiener Neustadt, Wolkersdorf, Ybbs an der Donau, Zwettl gemeinsam? Diese 35 Gemeinden wurden nun im Rahmen der Herzensmensch-Aktion von „Krone“ und Service Freiwillige als besonders vereinsfreundlich nominiert.