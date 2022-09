Mit einer Fälschung zu einem höheren Gehalt

Im Detail geht es um einen Nachtrag zum Dienstvertrag: Darin setzte sich der Ex-Beamte offenbar selbst in eine höhere Lohnklasse. Der Gemeinde entstand 6300 Euro Schaden, erklärte der Ankläger. Den Vorwurf des Amtsmissbrauches bestritt der Ex-Beamte: Laut Verteidigerin sei „ein möglicher Fehler bei der Übertragung in den Computer“ passiert. Doch das Fälschen der Urkunde gab er zu. Nur: „Er glaubt, das er noch immer Anspruch auf das höhere Gehalt hätte“, meinte die Verteidigerin, die auch von einem im Hintergrund tobenden „politischen Krieg“ in der Gemeinde sprach.