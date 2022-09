Waffe und Sturmhaube bei Lenkerkontrolle gefunden

Der 22-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Ried wurde am Donnerstag gegen 22.15 Uhr bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Andorf angehalten. Im Fahrzeuginneren fanden die Polizisten unter dem Fahrersitz einen Schlagring und eine Schreckschusspistole. Außerdem lagen im Kofferraum verdächtige Gegenstände, darunter Werkzeug, Handschuhe und eine Sturmhaube. Der Schlagring und die Schreckschusspistole, sowie ein Springmesser, das der 22-Jährige am Körper trug, wurden sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.