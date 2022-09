Über 100.000 € Schaden: Zechpreller-Paar gefasst

Falsche Versprechungen

Das Duo marschierte in diverse Geschäfte, täuschte laut Polizei „Zahlungswillig- und Zahlungsfähigkeit“ vor und nahm die auserwählte Beute mit dem Versprechen, die Rechnung später oder per Überweisungen zu begleichen, mit nach Hause. Viele Händler fielen auf die Masche herein. Erbeutet wurden so unter anderem sündteure E-Bikes, Schmuck, elektronische Geräte oder Haushaltswaren. Der bisherige Gesamtschaden wird mit mehr als 100.000 Euro beziffert.