Ilzer nach 0:6: „Da ist alles gegen uns gelaufen!“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Ein Ergebnis, das uns unglaublich wehtut. Ich habe eine erste Halbzeit erlebt wie selten zuvor. Da ist alles gegen uns gelaufen. Mit dem ersten Gegentor sind wir immer weiter in uns zusammengefallen. Wir haben nicht mehr auf den Platz gebracht, was uns auszeichnet. Wenn man mit Hacke, Spitze das zweite, dritte Tor kassiert, war es nicht das, was man auf dem Niveau bringen muss. Feyenoord war auch unglaublich effizient, am Ende war das Torschuss-Verhältnis 12:9. Es war ein gebrauchter Abend.“