Grazer Derby: Karten gehen weg wie warme Semmeln

2900 Tickets sind noch für Sturm vorgesehen - macht also schon 12.900 vergriffene Karten für das begehrte Duell. Am 28.9. hätte eigentlich Phase 2 des Verkaufs starten sollen (Kombitickets GAK - Sturm II am 1.10. und GAK - Sturm am 19.10.). Dazu wird es jetzt aber wohl erst gar nicht mehr kommen.