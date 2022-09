Diskriminierung bei Semesterticket: Urteil in Wien

Die Teilnahme am Sammelverfahren via der Plattform ist weiterhin möglich. Studierende mit Hauptwohnsitz außerhalb Wiens, die ein oder mehrere Semestertickets um 150 Euro erworben haben, können sich dem Verfahren anschließen. Sobald die Wiener Linien die Ansprüche überwiesen haben, werden 73 Prozent des Betrags an die Studierenden ausbezahlt. Der Rest verbleibt bei der Plattform für die erfolgte Übernahme des Prozesskostenrisikos sowie den administrativen Aufwand bei der Durchsetzung der Ansprüche. „Wir hoffen, den Studierenden bald ihre Ansprüche überweisen zu können“, hieß es von der Plattform.