Mythos Schober erhält mit Buch würdige Verewigung

Die an Erzählungen reiche Vergangenheit findet nun in Buchform eine würdige Verewigung. Auch dazu gibt es eine rührende Geschichte: Bernhard Iglhauser, Thalgaus größter Historiker, hatte für die Gemeinde bereits 15. Chroniken verfasst. Die 16. widmete er „seinem“ Berg, die sich der Schul-Professor bewusst für die Pension aufgehalten hatte. Als Iglhauser im Mai 71-jährig verstarb, war Neffe Christoph Iglhauser zum Glück längst als Helfer an Bord. Der 37-Jährige führte das Buch als Co-Autor zu Ende. Am 19. November wird es im Zuge von Thalgaus 50-Jahre-Alpenverein- und 125-Jahre-Fremdenverkehr-Feier präsentiert.