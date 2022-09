Air France: Von Innsbruck in die Stadt der Liebe

Anschlussverbindungen in die ganze Welt

„Wir freuen uns und sind sehr stolz darauf, zwei weitere österreichische Städte mit unserem Hub CDG in Paris zu verbinden. Neben dem Besuch von Paris ermöglicht dieser neue Flug aber auch gute Verbindungen zu vielen Zielen in Europa und in unserem interkontinentalen Netzwerk“, erklärt Guido Hackl, Manager von Air France in Österreich.