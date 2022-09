So lässig stylen die Promis jetzt Blazer

Zu Kleidern perfekt kombiniert

Alessandra Ambrosio zeigte in Venedig eine weitere Variante, wie man einen Blazer zwar elegant, aber nicht bieder tragen kann. Das Model schlüpfte für ihren Auftritt in der Lagunenstadt in ein weißes Spitzenkleid mit High-Heel-Sandaletten, einen weißen Blazer hatte die Brasilianerin locker über die Schultern gelegt.