Bewaffneter Raubüberfall auf Postpartnerbetrieb

Ein 51-jähriger deutscher Staatsbürger hielt sich am Mittwoch gegen 20.05 Uhr gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Gattin in einer Postpartnerstelle in Obernberg am Inn auf, als er beim Hintereingang Geräusche bemerkte. Er öffnete die Tür und wurde sofort von einem mit einem Motorradhelm maskierten Täter mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der unbekannte Täter drängte den 51-Jährigen zurück in die Räumlichkeiten und hielt ihm einen Zettel vor, mit dem er Geld forderte.