Lehrer-Kabarettist Ferner nimmt Schüler aufs Korn

Seit über 20 Jahren sammelt „Österreichs lustigster Lehrer“, Andreas Ferner, amüsante Anekdoten des Schulalltags. In vier maturaunreifen Programmen prüfte er die Widerstandsfähigkeit der Lachmuskeln seines Publikums auf den Kabarett-Bühnen in ganz Österreich. Jetzt ist die Zeit reif für ein „Best of 20 Jahre Bildungskabarett“.