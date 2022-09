Zukunftsweisender Unterricht für unsere Kinder

Mitmachgelegenheit für Schüler

Der Verein veranstaltet auch einen Online-Wettbewerb und Kinder-Tierschutzkonferenzen. Bei der „Heimtier-Olympiade“ können Volksschulen für den Tierschutz trainieren und tolle Preise gewinnen. Gesucht werden 3. und 4. Klassen, die viel über Hunde, Katzen und Kleinsäuger erfahren wollen. Ende März starten die Wettbewerbe, bei denen Klassen via Online-Quiz mitmachen, die Anmeldung läuft im September.

Bis Ende Oktober können sich Klassen der Mittelschulen und AHS in Wien und der Steiermark auch für die „Kinder-Tierschutzkonferenzen“anmelden. Dabei sollen die Schüler am Podium ihre Anliegen in Sachen Tierschutz verkünden.