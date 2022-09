Im Innviertel wartet nun Genuss im alten Kuhstall

Neues Gourmet-Restaurant im Innviertel: Am Woodstock-der-Blasmusik-Gelände in Ort im Innkreis wurde nun ein alter Stall in einen kulinarischen Hingucker verwandelt. Die drei Köche Michael Enkner, Adrian Schlager und Wolfgang Wohlschlager (v. l.) verarbeiten dort alles, was in der Region wächst und gedeiht.