Messi-like! Ex-Tottenham-Kicker zerlegt Tottenham

Auch wenn er und sein Umfeld von Messi-Vergleichen nichts hören wollen - was Marcus Edwards im Sporting-Lissabon-Dress am Dienstagabend in der Champions League an den Tag legte, erinnerte mitunter frappant an einstige Dribblings von „La Pulga“. Edwards, im Nachwuchs einst bei Tottenham unter Vertrag, zerlegte Tottenham mit seinen Soli regelrecht.