Wallner auf der Suche nach Erfolgserlebnissen

Sonderdividende wird an Bürger weitergegeben

Ebenfalls tiefer in die Tasche greifen will der Landeshauptmann beim Heizkostenzuschuss. Obwohl dieser im Ländle bereits am höchsten ist, wird diese Zahlung von 270 auf 330 Euro erhöht. Unterm Strich werden 40 Millionen Euro investiert, 20 Millionen Euro davon zusätzlich.