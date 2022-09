Jugendlicher zückte bei Home-Invasion Schlagring

Die Brutalität, die ein erst 17-jähriger Mostviertler bei seinen Taten an den Tag legte, ließ beim Prozess am Landesgericht St. Pölten niemanden kalt. Dies musste auch seine Mutter laut schluchzend hinnehmen. Angefangen von einer Schlägerei auf einem Spielplatz in St. Pölten bis hin zu einer aggressiven Home-Invasion in Linz zog der Jugendliche eine blutige Spur hinter sich her. Seine DNA sowie ein Handyvideo vom Tatort überführten den Tschetschenen. Sein Geständnis kam dann mildernd hinzu.