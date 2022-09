Hans Niessl: „Es besteht akuter Handlungsbedarf“

Sport hat wichtigen Stellenwert, Anpassung der Sportförderung

Die Politik ist gefordert und muss Rahmenbedingungen schaffen, denn der Sport leistet seinen Beitrag in der Gesundheitsförderung. Speziell die Entwicklung während der Schließung zu Corona-Lockdowns spiegelt die Inaktivität und auftretende Probleme wider. Unumgänglich ist auch die Erhöhung der Sportförderung in Österreich, die sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert hat. Den gesamten Talk sehen Sie im Video!