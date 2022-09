Serienmeister Salzburg fehlt noch dieser Riese

Anfield bleibt in Erinnerung

Vier Jahre später hatte man im selben Bewerb in beiden Duellen mit Manchester City das Nachsehen.2019 verloren Andi Ulmer und Co. in der Königsklasse zweimal gegen Liverpool, vor allem die 3:4-Niederlage in Anfield ist den Fans bis heute in Erinnerung.Das Rückspiel in der Mozartstadt war eher unspektakulär, die „Reds“ gewannen souverän mit 2:0.