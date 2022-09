Auf der Jagd nach mehr gesunden Lebensjahren

Die Zahlen hatte Professor Martin Widschwendter bei einem Pressetermin in Hall im Gepäck. Der Mediziner ist spezialisiert auf Gesundheitsprävention und leitet ein neues Tiroler Projekt, das nun in die Pilotphase startet. „Das Ziel sind mehr gesunde Lebensjahre. Das hat man zu einem guten Teil selbst in der Hand“, erklärt Widschwendter und präsentiert gleich noch einige Daten: Gesundheit ist demnach zu 40 Prozent individuell durch Ernährung, Bewegung und andere Verhaltensweisen positiv beeinflussbar. 30 Prozent sind gesellschaftliche Faktoren wie medizinische Versorgung. Der Rest von 30 Prozent wird durch Gene bestimmt.