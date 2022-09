Vorrang missachtet: Autos krachten ineinander

Am Sonntagabend krachte es in Wals-Siezenheim im Bereich der Kreuzung Europastraße/Stadionstraße. Ein Flachgauer (28) fuhr mit seinem Auto, laut eigenen Angaben unter Missachtung des Vorrangs, in die Kreuzung ein und prallte seitlich gegen den Wagen eines 68-Jährigen.