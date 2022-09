Ernst Rahofer: mit Swing in den „Unruhestand“

Mit Erfolg, nicht zuletzt, weil Ernst Rahofer nicht in Schubladen denkt und von Klassik über Jazz-Standards bis zum Wienerlied stilistisch breit aufgestellt ist. „Es gibt in fast jeder Musikrichtung wunderbare Stücke“, ist er überzeugt und spielt diese auch: seien es französische Chansons mit Angelika Zudrell, Wienerlieder mit Andre Vitek oder jene 100 Stücke, die er während der Pandemie via WhatsApp in die ganze Welt verschickte. „Musik ist eben meine Leidenschaft", so der überaus vielseitige Meister des guten Tons. Und sie hält offenbar auch jung, denn seine mittlerweile 88 Jahre sieht und hört man Ernst Rahofer nie und nimmer an...