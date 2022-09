Ein rasantes Fahrgeschäft

Das Boehly-Opfer

So geschehen in den letzten Tagen, als sich ausgerechnet wegen ein paar völlig überflüssiger Gruppenspiele in einem grotesk aufgeblähten europäischen Bewerb der ein oder andere nicht ganz unbekannte Vertreter seines Standes bei der zuständigen Arbeitsvermittlungsbehörde melden musste. Thomas Tuchel ist beispielsweise Opfer des FC Chelsea-Konsortiums um Multimilliardär Todd Boehly geworden, weil sein Team gegen den Messepokalsieger von 1967 aus dem Zagreber Stadtbezirk Maksimir die fest eingeplanten drei Punkte nicht geholt hat und mit der Entlassung von Domenico Tedesco beim Club des flügelverleihenden Rasenballs in Leibzsch wurde dann der Hauptschalter für das Trainerkarussell endgültig auf höchste Drehzahl gestellt. Zufällig saß Marco Rose eh noch drauf und konnte so am Zusammenfluss von Weißer Elster, Pleiße und Parthe direkt absteigen (Oje…), um in seiner Geburtsstadt „einiges umzukrempeln“.