Traktor mit Kühen in Rinne abgestürzt: Ein Toter!

Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Eine andere Person habe den Unfall erst kurz nach 8 Uhr bemerkt. Im Traktor befanden sich laut Polizei drei Personen. Für einen Insassen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Die zwei weiteren Personen erlitten schwere Verletzungen. „Sie wurden von Rettungshubschraubern geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen“, so die Exekutive.