Verschuldetes Barca darf 656 Mio. Euro ausgeben

Der hoch verschuldete FC Barcelona darf nach dem Verkauf zahlreicher Vermögenswerte in dieser Saison überraschend viel Geld ausgeben. Die spanische Fußball-Liga hob das Ausgabenlimit der Katalanen für die aktuelle Spielzeit deutlich an, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Demnach wurde Barca erlaubt, 656 Millionen Euro für Spieler und Mitarbeiter einschließlich der Gehälter auszugeben.