„Kein Zeichen vertrauensvoller Zusammenarbeit“

Den Klimabonus auch für Asylwerber hält der steirische Landeshauptmann und ÖVP-Chef Christopher Drexler „für keine kluge Idee“, wie er im „Club 3“ von „Krone“, „Profil“ und „Kurier“ anmerkt. Den Klimabonus für alle hatte zwar die ÖVP mitbeschlossen. Doch dafür zeigt der schwarze Landeshauptmann den Grünen die Rote Karte. Denn dass so auch Asylwerber in den Genuss der 500 Euro kommen, das sei „kein Zeichen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“ in der türkis-grünen Koalition.