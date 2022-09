Wirbel über Neuorganisation bei Schulsozialarbeit

„Vorarlberg will 2035 chancenreichster Lebensraum für Kinder sein. Wieder einmal zeigt sich, dass das nur eine leere Worthülse, ein schlechter Marketingscherz ist“, wettert NEOS-Chefin Sabine Scheffknecht. Nach zwei Jahren Pandemie sei psychologische Unterstützung an Schulen nötiger denn je. Sie appelliert an Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink, sich bei Bildungsminister Polaschek für den Erhalt der Schulsozialarbeit an den höheren Schulen einzusetzen.