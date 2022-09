Strandbar-Idee für Steyr wird im Netz gefeiert

Dass dem Ennskai in Steyr wohl längst eine Attraktivierung gut tun würde, können in der Eisenstadt nur ganz wenige wegdiskutieren. Und eigentlich wurden im Frühjahr 2021 ja auch schon die Weichen dafür gestellt. Auf Antrag von Grünen und Neos wurde im Gemeinderat beschlossen, dass man sich mit der Neugestaltung des historischen Areals beschäftigen wolle. Doch bis auf die Errichtung einer kleinen Chill-Out-Area – Sandkiste mit Liegestühlen –, die bei den unmittelbaren Anrainern aus Angst um ihre Parkflächen für Unmut sorgte und deshalb wieder weichen musste, ist wenig bis fast gar nichts passiert. Mit ein Grund, dass Neos-Gemeinderat Pit Freisais in der nächsten Sitzung eine Anfrage bezüglich eventuell doch noch folgender Maßnahmen zur Attraktivierung des Ennskais an Stadtchef Markus Vogl stellen will.