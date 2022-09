Zweifacher Lebensretter: „Wahnsinniges Glück“

Und so wiederholte sich das, was vor 13 Jahren schon einmal passiert war: Der Pensionist eilte in das Nachbarhaus und fand dort Gerhard Brandstätter regungslos liegen. „Kurz davor war ich noch mit ihm und seinem Hund an der Königssee Ache spazieren“, erinnert sich der 65-Jährige. Der routinierte Rettungssanitäter zögerte nicht lange und begann gemeinsam mit einer Ersthelferin mit Herzdruckmassage und Beatmung. Wenige Minuten später stieß ein weiterer Nachbar, danach das Notarzt-Team vom Hubschrauber dazu. „Als der Notarzt bei uns eintraf, hatte Gerhard schon wieder einen Puls“, sagt Pachler. Auch danach ging alles ganz schnell: Sie brachten den mittlerweile wieder atmenden Mann in den Hubschrauber, dieser flog ihn ins Spital.